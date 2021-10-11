11 Октября 2021
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Происшествия В России
Ксения Собчак (2018) | Фото:

Стало известно о справке о ДТП с участием Собчак

Телеканал RT заявил о существовании справки о смертельной автоаварии с участием телеведущей Ксении Собчак.

Из документа следует, что журналистка не пострадала и "убыла с места происшествия" до прибытия сотрудников полиции.

Как сообщалось, телеведущая готова помочь семье погибшей в автоаварии под Сочи и пострадавшим в ДТП.

Авария произошла 9 октября по дороге в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. После столкновения Volkswagen отбросило по касательной на микроавтобус.

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Стало известно о справке о ДТП с участием Собчак

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Теги: Собчак, ДТП



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