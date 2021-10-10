Подруга погибшей в ДТП в Сочи женщины сообщила, что обратилась к Собчак за помощью

Подруга погибшей в ДТП в Сочи пассажирки автомобиля Volkswagen Екатерины Т. сообщила в соцсетях, что обратилась к телеведущей Ксении Собчак с просьбой оказать помощь шестилетней Маше - дочери погибшей пассажирки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой 6 лет. Ноя столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием. Я просто призываю общественность как-то повлиять на это", - приводит слова женщины telegram-канал Mash.

Также у погибшей девушки осталась мама-пенсионерка на другом конце страны. В последнее время Екатерина Т. занималась медитациями и растяжкой, а в Сочи вела авторский курс. Дочь Екатерины готовы забрать друзья, отец с ребенком не общается.

Собчак отреагировала на видеообращение. В своем telegram-канале "Кровавая барыня" она написала, что не получала сообщений от подруги погибшей.

"У меня нет входящих сообщений об этом . Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться", - говорится в сообщении.

Авария произошла 9 октября по дороге в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. После столкновения Volkswagen отбросило по касательной на микроавтобус.

Ксения Собчак, комментируя ДТП заявила, что якобы не успели предложить помощь - поскольку когда они вышли из машины - пострадавшими уже занимались другие люди. Очевидцы произошедшего заявляют, что из машины теледивы никто не предлагал помощь. Практически сразу после столкновения Собчак уехала на другом автомобиле.Уже спустя 40 минут ее зафиксировали камеры сочинского аэропорта. Телеведущая утверждает, что получила сотрясение головного мозга. Однако "Комсомольская правда" со ссылкой на справку о ДТП сообщает, что Ксения Собчак в аварии не пострадала и уехала до прибытия полиции, оставив место происшествия.