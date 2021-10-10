11 Октября 2021
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Происшествия В России
Ксения Собчак, Док Ток (2020) | Фото: 1tv.ru

Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале "Кровавая барыня" прокомментировала ситуацию со смертельным ДТП в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.

Собчак заявляет, что получила сотрясение мозга, и что якобы ее директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть, могут ли они помочь другой машине, но пострадавшими уже занимались люди.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди".

Очевидцы произошедшего заявляют, что из машины теледивы никто не предлагал помощь. Практически сразу после столкновения Собчак уехала на другом автомобиле.

Водитель Mercedes, в котором Ксения Собчак попала в ДТП, прокомментировал, что пассажиры не просили его гнать в аэропорт.

"Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением", – объяснил водитель. Он также заявил, что команда Собчак не оказывала на него давления. Сейчас водителя отпустили из полиции под подписку о невыезде. Возбуждено дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Он признал вину.

Авария произошла 9 октября по дороге в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. После столкновения Volkswagen отбросило по касательной на микроавтобус.

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Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП в Сочи

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Теги: Ксения Собчак, ДТП, Mercedes, Volkswagen



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