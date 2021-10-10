Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП

В Сочи автомобиль Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen. В салоне автомобиля Mercedes находилась известная телеведущая Ксения Собчак, сообщает РЕН-ТВ.

Погибла пассажирка второго автомобиля. Ее подруга и водитель иномарки были госпитализированы. Собчак в аварии не получила травм и улетела из Сочи в тот же вечер.

Менеджер телеведущей отказывается комментировать произошедшего.

Авария произошла 9 октября по дороге в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. После столкновения Volkswagen отбросило по касательной на микроавтобус.