Минобрнауки предлагает брать плату за первый семестр до начала учебы

Минобрнауки хочет обязать абитуриентов платить за первый семестр еще до начала обучения. В ведомстве объясняют: сейчас многие поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами - из‑за этого другим претендентам сложнее занять платные места.

В министерстве уверены: предоплата покажет, что абитуриент точно решил учиться в конкретном вузе. Так конкурс на платные места станет прозрачнее и справедливее для всех. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе Минобрнауки.

При этом в министерстве предусмотрели варианты, которые помогут оплатить обучение: можно будет использовать материнский капитал или взять образовательный кредит. Проект приказа с новыми правилами уже разместили на портале нормативных правовых актов. Если его примут, изменения заработают с 1 марта 2027 года.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно приостановить выдачу лицензий вузам: на пленарном заседании она заявила, что сначала нужно навести порядок в сфере и скорректировать законы.