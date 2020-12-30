От Ан-2 - к водородным двигателям: Путин рассказал, каким должен быть транспорт в России

Владимир Путин в среду провел встречу в видеоформате с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Обсуждалась транспортная отрасль. Теперь на совещаниях на эту тему часто звучит президентское высказывание о необходимости "сшивать страну".

Глава государства устроил обзор транспортных средств, которые должны появиться у России.

"С такой территорией как у России без авиации не обойтись. Надо создать всю цепочку отечественной авиационной техники", - начал президент.

Он напомнил, что в замене нуждается морально устаревший флот Ан-2. "Это самолет "Байкал", уральское КБ его разработало, в Улан-Удэ он должен производиться, в 2021 году опытный образец должен полететь, в 24 году – пойти в серию", - сообщил президент. Он также выразил надежду на то, что в Екатеринбурге будет налажено производство L-410 и L-610. "Уже полетел Ил-114, его ни в коем случае нельзя потерять. Нужно чтобы в серии в 23 году стоял МС-21 с двигателями ПД-14 (к слову, первые серийные МС-21 все равно будут производиться с американскими двигателями, которые уже поставлены в Россию, самолеты в такой комплектации заказал "Аэрофлот" – прим. ред.)", - заявил президент.

ПД-14 очень нравится Путину, он поблагодарил за этот двигатель разработчиков и заметил, что подобных силовых установок в России не делали лет 30. Он попросил не забывать и о двигателе ПД-35, перспективной модели, которая планировалась к широкофюзеляжному самолету (которого нет). "Даже если он не будет готов, можно будет использовать двигатель на удлиненной версии Ил-96", - посоветовал Путин.

Он порадовался успехам судостроителей, которые "наконец начали радовать". Среди новинок, которые понравились президенту, оказалось судно на воздушной подушке "Хаска" ("Это надо чтобы сшивать нашу территорию, чтобы не было населенных пунктов, до которых нельзя добраться"). Новый "Метеор" президент предложил поставить на рейс "Сочи – Крым ("Люди скажут нам за это спасибо").

Глава государства считает, что в стране удалось "разогнать" использование газомоторного топлива. Он мечтает о появлении к 2023 году городского автобуса на водородном топливе. "И на водороде надо делать локомотивы. С учетом требований к экологии в городах-миллионниках, где используется много транспотра на дизеле, газомоторное и водороддное топливо будет очень востребовано. Есть хорошие заделы. Я хочу за них поблагодарить всех наших коллег. Надеюсь, в следующие годы все наши планы будут реализованы", - заключил Путин.