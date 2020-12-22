22 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Российскую вакцину от коронавируса будут производить в Харькове?

Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" готов производить ее в Харькове и подать документы для ее регистрации регулирующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Принципиальная договоренность была достигнута на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева и директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга с украинским политиком и сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.

Отмечается, что выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". В 2018 году владельцем контрольного пакета акций компании стала Vilkom Services Limited (Кипр), ранее "Биолек" была дочерней компанией российского "Фармстандарта".

Напомним, власти Украины категорически отвергают поставки российской вакцины по причине ее "непроверенности". При этом Запад не спешит поставлять Украине свои вакцины, на что сетует президент Владимир Зеленский. Ряд экспертов полагают, что он шантажирует Запад российской вакциной.

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Российскую вакцину от коронавируса будут производить в Харькове?

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Теги: Украина, коронавирус, вакцина



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