Зеленский сетует: Запад не торопится давать Украине вакцину от коронавируса

В интервью The New York Times украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина оказалась в затруднительном положении, так и не сумев договориться о поставке западных вакцин от конавируса. А с компанией Pfizer переговоры вообще прекращены, так как в США пока запрещено поставлять вакцину на экспорт.

Зеленский признал, что если Украину поставят в конец очереди за вакциной, то это будет "геополитический удар" и "сильнейшая информационная война со стороны России". Хота здесь Зеленский слукавил, ведь это он сам отказывается от российской вакцины по той причине, что ее не одобрили на Западе.

"Объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", - признал Зеленский.

Ряд экспертов полагают, что тем самым он шантажирует США и их западных союзников: не дадите свою вакцину - мы обратимся к России.

The Economist относит Украину к группе стран, которые получат вакцину в самую последнюю очередь - не раньше 2022 года.