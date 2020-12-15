Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ

Российский политик Алексей Навальный назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить.

Оппозиционер на своем сайте сообщил, что к предполагаемому отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Расследование провел ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel.

По словам Навального, он знает имена тех, кто хотел его убить. Так, подготовкой и предполагаемым отравлением занимались Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Станислав Макшаков, Иван Осипов, Владимир Паняев, Олег Таякин. В поездку с Навальным в Томск, где он как предполагается и был отравлен, отправились Александров, Осипов и Паняев. Операцией руководил Макшаков.

По данным оппозиционера, следить за ним и готовить отравление начали в 2017 году.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.