Беглов: рост числа заболевших COVID-19 удалось затормозить

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе удалось затормозить рост числа заражений коронавирусом.

"Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших",— написал губернатор "ВКонтакте". Беглов выразил благодарность жителям города за соблюдение мер против коронавируса.

Тем временем, нагрузка на стационары, перепрофилированные в Санкт-Петербурге под прием больных с коронавирусом, предельна и беспрецедентна, заявляют местные власти.

По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%.