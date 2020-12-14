14 Декабря 2020
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
беглов, санкт-петербург (2019) | Фото:twitter.com

Беглов: рост числа заболевших COVID-19 удалось затормозить

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе удалось затормозить рост числа заражений коронавирусом.

"Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших",— написал губернатор "ВКонтакте". Беглов выразил благодарность жителям города за соблюдение мер против коронавируса.

Тем временем, нагрузка на стационары, перепрофилированные в Санкт-Петербурге под прием больных с коронавирусом, предельна и беспрецедентна, заявляют местные власти.

По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%.

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Беглов: рост числа заболевших COVID-19 удалось затормозить

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Теги: Беглов, Санкт-Петербург, коронавирус



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