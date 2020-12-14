В Санкт-Петербурге в новогодние праздники усилят проверки заведений общепита

Во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге усилят проверки заведений общественного питания. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщили Накануне.RU в администрации главы северной столицы.

"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов – усильте работу по проведению рейдов", - заявил глава города, поручив также усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Напомним, ранее Беглов сообщил, что в городе удалось затормозить рост числа заражений коронавирусом. "Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал губернатор "ВКонтакте". Беглов выразил благодарность жителям города за соблюдение мер против коронавируса.