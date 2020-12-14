14 Декабря 2020
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

В Санкт-Петербурге в новогодние праздники усилят проверки заведений общепита

Во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге усилят проверки заведений общественного питания. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщили Накануне.RU в администрации главы северной столицы.

"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов – усильте работу по проведению рейдов", - заявил глава города, поручив также усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Напомним, ранее Беглов сообщил, что в городе удалось затормозить рост числа заражений коронавирусом. "Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал губернатор "ВКонтакте". Беглов выразил благодарность жителям города за соблюдение мер против коронавируса.

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В Санкт-Петербурге в новогодние праздники усилят проверки заведений общепита

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Теги: Санкт-Петербург, общепит, Александр Беглов



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