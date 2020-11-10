Беглов пообещал не допустить повторного локдауна в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург имеет достаточно ресурсов, чтобы адекватно реагировать на резкий рост числа заразившихся COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов,

По его словам, за прошлую неделю появилось больше тысячи новых коек для больных. Кроме того, в город направлены федеральные средства на лекарства, сообщает "Радио России".

Как сообщает Беглов, рост заболеваемости произошел из-за того, что люди приехали после отдыха за границей. Власти города сделают все необходимое, чтобы избежать полного локдауна, цитирует губернатора РИА "Новости".

Ранее Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придётся ввести более жёсткие правила игры. В радиоэфире глава отметил, что "средства защиты – самый простой путь избежать заражения вирусом".