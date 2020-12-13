14 Декабря 2020
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Петербурге заявили о критической нагрузке на ковидные стационары

Нагрузка на стационары, перепрофилированные в Санкт-Петербурге под прием больных с коронавирусом, предельна и беспрецедентна, заявляют местные власти.

За текущую неделю установлен исторический максимум недельной госпитализации - 5785 человек, сообщил на странице во "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что "город – на пороге локдауна". "До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше – "красная черта", за которой – отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - подчеркнул он.

Отметим, в Петербурге выявили 174 486 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди после Москвы.

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В Петербурге заявили о критической нагрузке на ковидные стационары

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Теги: петербург, стационары, коронавирус



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