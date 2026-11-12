Хегсета отчитали за непристойное поведение у Могилы Неизвестного Солдата

На Арлингтонском национальном кладбище в США часовой сделал замечание министру войны США Питу Хегсету и его советникам возле Могилы неизвестного солдата.

Как сообщает CNN, военнослужащий 3-го пехотного полка потребовал от группы соблюдать тишину и уважение к памяти погибших, когда после фотосессии в честь Дня ветеранов участники группы начали разговаривать и смеяться. Могила неизвестного солдата охраняется почетным караулом круглосуточно с 1948 года.

Инцидент произошел после попытки импичмента Хегсета в конгрессе, которая не прошла. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытках "сведения счетов" и поддержал Хегсета, который, по его словам, заслуживает только похвалы за действия США в Венесуэле и Иране, рекордный набор в армию и поднятие в ней морального духа.

Накануне демократы в Палате представителей неожиданно столкнулись уже с внутрипартийными разногласиями. Они совершили попытку снова запустить процедуру импичмента Хегсета, но она стала неудачной - даже не все демократы проголосовали: 11 из них вообще не пришли на голосование, что вызвало недовольство коллег и активистов.

Ранее философ Александр Дугин рассказал, что Трамп и Хегсет одержимы религиозной идеей диспенсационализма. Они верят, что Америка - богоизбранное государство, как и Израиль, и обязаны действовать вместе, а "диспенсационалистская секта захватила власть над кабинетом Трампа".