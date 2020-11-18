Путин: окончательный статус Карабаха будет урегулирован в будущем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал подписание соглашения о мире в Нагорном Карабахе.

По словам главы государства, проблема окончательного статуса региона можно будет решить после нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Что будет дальше, предстоит решить в будущем будущим руководителям, будущим участникам этого процесса",— сказал президент РФ.

В эфире "России 24" Путин отметил, что главным достижением подписанного соглашения является то, что удалось остановить открытый военный конфликт.

Как сообщалось, Путин прокомментировал решение главы кабмина Армении Никола Пашиняна подписать соглашение о мире в Нагорном Карабахе.

Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра не имеют под собой основания, так как отказ от соглашения был бы для Еревана огромной ошибкой, сообщил президент России.