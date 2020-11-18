18 Ноября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин прокомментировал решение Пашиняна подписать соглашение о мире в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин прокомментировал решение главы кабмина Армении Никола Пашиняна подписать соглашение о мире в Нагорном Карабахе.

Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра не имеют под собой основания, так как отказ от соглашения был бы для Еревана огромной ошибкой, сообщил президент России.

"Премьер Пашинян, ему, конечно, тяжело, но он обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня", - сказал Путин телеканалу "Россия 24".

"Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую",— отметил глава государства.

Напомним, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали руководители Армении, Азербайджана и России. Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными, а также телами погибших. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, в Карабахе разместили российских миротворцев.

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Путин прокомментировал решение Пашиняна подписать соглашение о мире в Нагорном Карабахе

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Теги: Путин, Пашинян, Карабах



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