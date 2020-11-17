Стороны карабахского конфликта обменялись телами 200 погибших

Стороны карабахского конфликта обменялись телами 200 погибших, об этом сообщил РИА Новости президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Организация в Нагорном Карабахе оказывает помощь беженцам, извлекает тела погибших, а также посещает пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.

Напомним, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали руководители Армении, Азербайджана и России. Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными, а также телами погибших. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, в Карабахе разместили российских миротворцев.