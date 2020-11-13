Суд оставил без движения иск Гаттарова к Тефтелеву, давшему на него показания

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил без движения иск бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Руслан Гаттаров подал в иск о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву, осужденному к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. В рамках досудебного соглашения экс-чиновник дал показания на трех человек, в том числе об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова.

Руслан Гаттаров заявил, что показания, которые дал в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности.