Суд отказал бывшему вице-губернатору Гаттарову в иске к экс-главе Челябинска Тефтелеву

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в иске бывшему вице-губернатору Челябинской области Руслану Гаттарову о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Руслан Гаттаров подал в иск о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву, осужденному к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. В рамках досудебного соглашения экс-чиновник дал показания на трех человек, в том числе об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова.

Сам Руслан Гаттаров заявил, что высказывания Евгения Тефтелева не соответствуют действительности и подал иск о защите чести и достоинства. Ответчиками по делу выступали экс-глава Челябинска и СМИ Екатеринбурга, где были опубликованы слова Тефтелева.

В июне суд удовлетворил ходатайство СМИ о проведении судебно-лингвистической экспертизы отдельных фрагментов текста на предмет сведений, порочащих честь и достоинство.