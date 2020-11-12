12 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
гаттаров руслан усманович заместитель губернатора челябинской области (2018) | Фото: Накануне.ru

Гаттаров подал в суд иск к Тефтелеву о защите чести и достоинства

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подал в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчиками по делу выступают осужденный экс-глава Челябинска и СМИ. Заседание пока не назначено.

Напомним, экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, в рамках досудебного соглашения дал показания на трех человек, в том числе об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова.

Руслан Гаттаров заявил, что показания, которые дал в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности. Он также сообщил, что будет подавать исковое заявление о защите чести и достоинства.

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Гаттаров подал в суд иск к Тефтелеву о защите чести и достоинства

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Теги: Руслан Гаттаров, Евгений Тефтелев, суд, показания, иск,



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