"Дело Магомедовых" пошло в суд под присмотром Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются по ч.1 и ч.3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Дело для рассмотрения по существу направлено в Басманный суд Москвы, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

По версии следователей, не позднее 2010 года братья Магомедовы, цитируем, "стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев – Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек".

В качестве материальной базы преступного сообщества братья Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входившие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". С 2010 по 2016 гг. обвиняемыми было похищено более 11 млрд руб. из средств госконтрактов, заключенных между подрядчиками и компаниями "Суммы".

Следователи заявили гражданский иск к обвиняемым на более чем 5 млрд руб. для возмещения ущерба, другие суммы заявили для покрытия ущерба еще ряд потерпевших организаций.

"Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России", - добавили в Генпрокуратуре.

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