Суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова.

По словам судьи, Магомедовы в составе организованной группы совершили хищение имущества путем обмана.

В приговоре говорится, что братья действовали, "стремясь к неограниченному росту своего личного благосостояния". Кроме того, подсудимые "стремились к постоянному личному обогащению" и похищали денежные средства из федерального и регионального бюджетов, сообщает РИА Новости.

Напомним, гособвинение попросило приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда Магомедова - к 21 году.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу Магомедовых арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, который вменяется бизнесменам. Позднее МВД сообщало об аресте имущества стоимостью более 45 млрд рублей.