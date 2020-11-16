Арестовано имущество фигурантов дела Магомедовых на 45 млрд рублей

Арестовано имущество стоимостью более 45 млрд рублей у фигурантов дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что арест наложен с целью возможной конфискации и возмещения причиненного ущерба, пишет "Интерфакс".

В мае сообщалось, что по уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, который вменяется бизнесменам.

На прошлой неделе в Генеральной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются по ч.1 и ч.3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).