Снижен срок владельцу группы "Сумма"

Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 млрд руб.

Его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода – до 17 с половиной лет, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет колонии строгого режима по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд руб. Его брат приговорен к 18 годам колонии. Помимо этого, оба должны будут выплатить штраф в 2,5 млн руб.

Сообщалось, что у братьев Магомедовых конфисковали самолет Gulfstream и квартиры в Лондоне и Москве. Суд также изъял все акции ЗАО "Портовый флот", АО "Национальный расчетный депозитарий", группы компаний ОАО "Сумма", транспортной группы FESCO и других компаний.