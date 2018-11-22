22 Ноября 2018
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К Магомедовым подали иск на 17 млрд рублей

Временный управляющий ОАО "Глобалэлектросервис", входящего в группу "Сумма", подал иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым о субсидиарной ответственности на сумму свыше 17 млрд рублей в рамках процедуры банкротства, сообщает "Коммерсантъ".

Управляющий обвиняет их в том, что они не инициировали банкротство, когда появились признаки неплатежеспособности компании.

В числе ответчиков оказались также экс-гендиректор ООО "Группа "Сумма"" Лейла Маммедзаде, гендиректор ОАО "ГЭС" с июня 2015 по март 2016 года Вячеслав Кочетов, кипрская "Е-Севен Лимитед", владеющая 99% "ГЭС", само ООО "Группа "Сумма"" и входящее в нее ООО "Стройновация", а также ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (с 2017 года "Кроу Русаудит").

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям - организация преступного сообщества и особо крупные хищения бюджетных средств. Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.

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К Магомедовым подали иск на 17 млрд рублей

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Теги: Сумма, Магомедовы, Глобалэлектросервис



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