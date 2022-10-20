Прокурор запросил для владельца группы "Сумма" Магомедова 24 года колонии

Гособвинение просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей.

Также прокурор попросил оштрафовать фигуранта на 1,5 млн рублей и ограничить ему свободу на 2 года после отбытия наказания.

Для его старшего брата, бывшего члена Совета федерации Магомеда Магомедова прокуратура запросила 21 год колонии, такого же размера штраф и ограничение свободы, передает ТАСС.

Кроме того, гособвинение запросило по 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн рублей для экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова и экс-гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова. Бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову прокурор попросил назначить16 лет, гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову - 8 лет колонии. Всем им гособвинитель попросил назначить также 2 года ограничения свободы и до 1,5 млн рублей штрафа.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу Магомедовых арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, который вменяется бизнесменам. Позднее МВД сообщало об аресте имущества стоимостью более 45 млрд рублей.