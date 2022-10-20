Прокурор запросил для владельца группы "Сумма" Магомедова 24 года колонии

20 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России
Фото: Владислав Шатило / РБК

Прокурор запросил для владельца группы "Сумма" Магомедова 24 года колонии

Гособвинение просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей.

Также прокурор попросил оштрафовать фигуранта на 1,5 млн рублей и ограничить ему свободу на 2 года после отбытия наказания.

Для его старшего брата, бывшего члена Совета федерации Магомеда Магомедова прокуратура запросила 21 год колонии, такого же размера штраф и ограничение свободы, передает ТАСС.

Кроме того, гособвинение запросило по 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн рублей для экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова и экс-гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова. Бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову прокурор попросил назначить16 лет, гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову - 8 лет колонии. Всем им гособвинитель попросил назначить также 2 года ограничения свободы и до 1,5 млн рублей штрафа.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу Магомедовых арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, который вменяется бизнесменам. Позднее МВД сообщало об аресте имущества стоимостью более 45 млрд рублей.

Теги: группа сумма, зиявудин магомедов, магомед магомедов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.05.2022 12:38 Мск СМИ: Генпрокуратура требует взыскать с братьев Магомедовых 750 миллионов долларов
Ранее 16.11.2020 15:41 Мск Арестовано имущество фигурантов дела Магомедовых на 45 млрд рублей
Ранее 13.11.2020 09:34 Мск "Дело Магомедовых" пошло в суд под присмотром Генпрокуратуры
Ранее 28.05.2020 13:26 Мск По делу братьев Магомедовых арестованы активы на 100 млрд рублей
Ранее 21.05.2020 08:47 Мск Следствие отказалось снять обвинение в оргпреступности с братьев Магомедовых
Ранее 03.03.2020 12:07 Мск По делу Магомедовых заочно арестованы граждане Украины и Польши
Ранее 20.08.2019 14:56 Мск Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей
Ранее 26.06.2019 12:42 Мск Братья Магомедовы останутся в СИЗО до конца сентября
Ранее 14.05.2019 08:44 Мск СМИ: По делу братьев Магомедовых арестован поставщик электрооборудования
Ранее 13.02.2019 13:30 Мск 50% минус одна акция: ВТБ стал владельцем пакета в Объединенной зерновой компании
Ранее 18.01.2019 09:45 Мск ЯТЭК, которая входит в группу "Сумма", могут обанкротить
Ранее 22.11.2018 10:42 Мск К Магомедовым подали иск на 17 млрд рублей
Ранее 02.11.2018 07:52 Мск Арест братьям Магомедовым продлен до февраля. В дело добавлен новый эпизод
Ранее 16.10.2018 15:42 Мск СМИ: ВТБ получит долю Магомедова в "Трансконтейнере"
Ранее 15.10.2018 13:20 Мск "Младший" Магомедов планирует продать долю в "Трансконтейнере"
Ранее 29.08.2018 09:03 Мск Сбербанк пытается взыскать с принадлежащей Магомедовым ЯТЭК 4,4 млрд рублей
Ранее 07.08.2018 13:47 Мск Дело Магомедовых: арест активов и банковских счетов компаний продлен до ноября
Ранее 01.08.2018 20:40 Мск Суд продлил арест братьям Магомедовым
Ранее 30.07.2018 14:48 Мск Арестованы активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых
Ранее 27.07.2018 11:11 Мск Группа "Сумма" обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка
Ранее 14.06.2018 14:36 Мск Суд арестовал акции группы "Сумма"
Ранее 09.06.2018 10:17 Мск Арестованы квартиры и машины братьев Магомедовых
Ранее 28.05.2018 14:06 Мск Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении Магомедова
Ранее 17.05.2018 11:06 Мск Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых
Ранее 16.05.2018 08:08 Мск Глава РСПП просит Чайку освободить братьев Магомедовых из СИЗО
Ранее 11.05.2018 15:54 Мск Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств
Ранее 11.05.2018 08:06 Мск Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества
Ранее 17.04.2018 12:25 Мск У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов
Ранее 10.04.2018 19:16 Мск Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми
Ранее 06.04.2018 10:37 Мск МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли
Ранее 06.04.2018 10:02 Мск СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей
Ранее 02.04.2018 13:35 Мск "Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Ранее 02.04.2018 10:55 Мск СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"
Ранее 31.03.2018 19:21 Мск "Сумма" заявила о несогласии с решением суда
Ранее 31.03.2018 18:30 Мск Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения
Ранее 31.03.2018 15:23 Мск Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Ранее 31.03.2018 14:03 Мск Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова
Ранее 31.03.2018 08:22 Мск Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток
Ранее 30.03.2018 21:10 Мск К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети