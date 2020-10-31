В Челябинске ликвидировали пожар в городской больнице №2

Пожар в стационаре городской клинической больнице №2 Челябинска локализован и ликвидирован на площади 130 "квадратов". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели уточнили, что загоревшаяся кислородная будка является пристроем к зданию общежития, перепрофилированного под стационар ГКБ №2. Участие в тушении принимали 65 человек и 20 единиц техники.

"Огнем были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома. На данный момент объявлена локализация и ликвидация на площади 130 кв. м", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 158 человек - все взрослые. Больные были эвакуированы различные больницы Челябинска. В пресс-службе губернатора подчеркнули, что коек и необходимого оборудования хватит на всех эвакуированных пациентов из стационара в Челябинске, и что эвакуация проходила со всеми мерами безопасности.

По факту взрыва проверку начала областная прокуратура. По ее итогам будет принято процессуальное решение.