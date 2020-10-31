31 Октября 2020
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Происшествия
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В Челябинске взорвалась кислородная станция в городской больнице №2: пострадавших нет

Взрыв кислородной будки произошел в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работают огнеборцы. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Как сообщили в пресс-службе главы региона, прием новых пациентов в больнице не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов.

В минздраве региона также сообщили, что реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идет оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение.

"При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения", - заявили в ведомстве.

Сам момент взрыва попал на видео. Его опубликовал telegram-канал Mash.


В настоящий момент пожарные приняли решение об эвакуации. 150 человек временно размещены в здании стадиона им.Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуируют в городскую клиническую больницу №1 Еще 20 пациентов переводят в ОКБ №3.

Среди них, вероятно, есть и пациенты с коронавирусом. На место прибыло 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады из медицины катастроф. Они готовы к эвакуации пациентов.

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В Челябинске взорвалась кислородная станция в городской больнице №2: пострадавших нет

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Теги: взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты



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