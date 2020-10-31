31 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Текслер прокомментировал ситуацию со смертью пациентов в больнице, где произошел взрыв

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после заседания оперативного штаба прокомментировал ситуацию со взрывом кислородной станции у городской больницы №2, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что в настоящий момент эвакуация пациентов завершена. В настоящий момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов. Информацию о погибших пациентах он назвал некорректной, заявив, что действительно были умершие больные, но они погибли до взрыва.

"Все тяжелые больные были эвакуированы на машинах "скорой помощи". Несколько автобусов доставили всех больных на другие ковидные базы в Челябинске. При транспортировке у нас не было погибших. Информация в СМИ на этот счет некорректна, хотя на самой ковидной базе в городской больнице №2, где как раз произошел взрыв газового оборудования с утра были умершие. Мы сейчас заслушивали реаниматолога. Он не связывает эти действия: пожар и взрыв с погибшими. Дальше будет разбираться следственный комитет и прокуратура по этому поводу. В настоящий момент вся необходимая помощь оказывается", - заявил глава региона.

Также Текслер сообщил, что от взрыва пострадал соседний дом. Были выбиты окна, в некоторых квартирах загорелись балконы. Жителям будет предоставлено помещение либо из маневренного фонда, либо в общежитии Южноуральского госуниверситета.

"Все необходимые условия для эвакуированных жителей будет обеспечен. Плюс будет оказана материальная помощь. На муниципальном уровне объявлена чрезвычайная ситуация", - сообщил губернатор.

В связи с ЧП был создан оперативный штаб. Задача властей - быстро, оперативно провести остекление помещений и необходимый ремонт.

Добавим, что ранее СР возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

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Текслер прокомментировал ситуацию со смертью пациентов в больнице, где произошел взрыв

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Теги: взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты



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