31 Октября 2020
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взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В минздраве Челябинской области уточнили информацию по эвакуированным пациентам взорвавшейся больницы

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию об эвакуированных пациентов после взрыва, произошедшего в отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей, у поликлиники городской больницы №2, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что 153 пациента доставлены на восемь различных госпитальных баз. Ранее говорилось о 158 эвакуированных пациентах.

Пять человек скончались. В минздраве настаивают, что все пациенты перенесли транспортировку благополучно и скончавшиеся умерли в течение суток, до взрыва. В транспортировке пациентов было задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи, из них четыре реанимационных бригады, две бригады медицины катастроф. Также задействованы три комфортабельных автобуса и два микроавтобуса областной станции переливания крови.

Автомобили скорой помощи дежурили у городской больницы №2 уже с первых минут задымления. Первая реанимационная бригада прибыла на место ЧС через девять минут, сразу после взрыва.

"После взрыва пациенты оперативно были переведены во временное помещение, расположенное в ста метрах, в помещении спортивного комплекса на стадионе Елесиной. Трое пациентов, находящиеся на ИВЛ, сразу доставлены в городскую больницу №1. Все граждане под наблюдением медиков, обеспечены питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", - говорится в сообщении.

В настоящий момент 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ. Добавим, что ранее СР возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

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В минздраве Челябинской области уточнили информацию по эвакуированным пациентам взорвавшейся больницы

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Теги: взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты



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