Причиной взрыва в Челябинске могло стать несоблюдение требований промышленной безопасности

Депутаты городской думы Челябинска от партии "Единая Россия" после взрыва кислородной станции в городской больнице №2, закупили и доставили к месту происшествия укрывной материал и поликарбонат для закрытия теплового контура пострадавших зданий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Для работ организована бригада волонтеров. По словам МЧС, одна из основных задач сейчас это закрытие теплового контура. По предварительным подсчетам в зданиях ГКБ №2, общежития ЮУрГУ и жилом доме по пр-ту Ленина, 82А выбито более 200 окон, что составляет около 600 кв.м.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что жителям пострадавшего дома будет предоставлено помещение либо из маневренного фонда, либо в новом общежитии Южноуральского госуниверситета. Также им будет оказана материальная помощь.

По мнению эксперта в области промышленной безопасности директора по науке группы компаний "Городской центр экспертиз" Алексея Исакова причиной произошедшего взрыва в поликлинике Челябинска, скорее всего, стало то, что из-за большой нагрузки на врачей требования безопасности при использовании баллонов с кислородом - жизненно необходимым газом для больных COVID-19 строго не соблюдаются.

"В соответствии с федеральным законом №116 "О промышленной безопасности", он относится к категории опасных окисляющих веществ. Обычно к подобным взрывам приводит нарушение герметичности оборудования и последующая утечка кислорода. Инициирующим событием может стать искра или химическая реакция, возникающая при соприкосновении с техническими маслами. Отмечу, бывает, что баллон или редуктор замаслены. Сейчас началось массовое использование кислорода в больницах, но скорее всего, требования по промышленной безопасности при обращении с окисляющими веществами вряд ли строго соблюдают. Во многом сейчас медикам не до этого", - заявил он.

Добавим, что ранее СКР возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Проверку проводит и прокуратура. Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев взял на личный контроль проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности в больницах в связи с ЧП в Челябинске

К проверке привлечены специалисты Ростехнадзора и других контролирующих структур.

"В ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и техническое обслуживание кислородного оборудования. Прокурору Челябинской области Виталию Лопину поручено проконтролировать расследование возбужденного уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Игорь Ткачев также дал указание прокурорам регионов, входящих в Уральский федеральный округ, тщательно проанализировать исполнение нормативов и правил соблюдения мер безопасности в учреждениях здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.