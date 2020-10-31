Предположительно два пациента челябинской горбольницы скончались при эвакуации

Два пациента челябинской поликлиники №2, где сегодня прогремел взрыв, скончались во время эвакуации. об этом сообщает telegram-канал Mash, со ссылкой на прокурора области. Из-за взрыва будки они временно остались без кислородной поддержки.

Информацию о погибших со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает и telegram-канал LIFE SHOT. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

В МЧС, по информации канала, сообщают, что взорвавшееся кислородное оборудование в больнице использовали впервые. К ЧП могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации.

Отметим, что в Минздраве региона не подтверждают информацию о погибших. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава, пострадавших и погибших нет.

"На данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов. Пострадавших и погибших нет. В первую очередь перевезли тяжелых кислородозависимых пациентов. Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам", - говорится в сообщении.