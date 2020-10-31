01 Ноября 2020
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взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Причиной взрыва кислородных баллонов в Челябинске могло стать короткое замыкание

Предварительной причиной пожара и взрыва в челябинской городской клинической больнице №2 стало короткое замыкание. Об этом сегодня заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Предварительная причина ЧП – аварийное состояние электрооборудования на криостанции. В результате короткого замыкания произошло возгорание, последующий пожар и взрыв", - заявил он.

В микрорайоне, где расположены больница и пострадавший дом, введен режим ЧС. В жилых зданиях тепловой контур полностью закрыт, отопление и водоснабжение в домах есть, электричество подключат, как только просохнут все помещения.

Сейчас ведется работа по подсчету ущерба, ремонт пострадавших квартир будет оплачен за счет бюджета. В течение двух дней планируется восстановить окна. 93 жителя дома расселены.

На ремонт городской больницы потребуется три недели. Эвакуированные пациенты получают необходимое лечение. По всему региону проходят проверки всей инфраструктуры по подаче кислорода в больницах.

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Причиной взрыва кислородных баллонов в Челябинске могло стать короткое замыкание

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Теги: взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты



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