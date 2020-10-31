Из-за взрыва в Челябинске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении челябинской поликлиники №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По предварительным данным, сегодня утром произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Больные эвакуированы в разные больницы города.