31 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
расследование следственный комитет (2010) | Фото:1tv.ru

Из-за взрыва в Челябинске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении челябинской поликлиники №2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По предварительным данным, сегодня утром произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Больные эвакуированы в разные больницы города.

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Из-за взрыва в Челябинске возбуждено уголовное дело

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Теги: взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты, уголовное дело, халатность



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