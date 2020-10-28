28 Октября 2020
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скорая помощь, пробка (2020) | Фото: 5 канал

Песков назвал "непозволительным" инцидент со скорыми в Омске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Омске, где скорые несколько часов не могли госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус.

"Надо, чтобы вообще ситуация до этого не доходила", — подчеркнул Песков.

По его словам, реакция губернаторов на такие "непозволительные ситуации" в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной.

Пресс-секретарь добавил, что сбои в работе системы могут быть на фоне роста числа случаев коронавируса, но их необходимо минимизировать, передает РИА Новости.

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Губернатор Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки.

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Песков назвал "непозволительным" инцидент со скорыми в Омске

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Теги: дмитрий песков, скорая помощь, омск



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