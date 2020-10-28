28 Октября 2020
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Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, которые привезли к зданию регионального Минздрава больных коронавирусом из-за отказа разместить их в больницах города.

Как сообщили Regnum в пресс-службе министерства, пациенты в настоящее время госпитализированы. Работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль

Инцидент произошел 27 октября вечером. К зданию областного минздрава подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, и включили сигнализацию.

По данным местных СМИ, к зданию областного Минздрава привезли 70-летнюю женщину и 85-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Женщину с 81% поражения легких не принимала ни одна больница Омска, ее пытались госпитализировать с 11 часов утра.

Ранее сообщалось, что во многих регионах в госпиталях для ковидных больных закончились койки. В больницах установка коек в коридорах превращается в обыденность. Однако в городе Куйбышев Новосибирской области проблема встала еще острее - в инфекционном отделении местной ЦРБ закончились места и в коридорах. Теперь пациентов там размещают на лестничных клетках.

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В Омске больных COVID-19 из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава

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Теги: омск, скорая помощь, коронавирус, минздрав



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