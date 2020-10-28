28 Октября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Замглавы омского Минздрава отстранили от должности после "митинга скорых"

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение губернатора области Александра Буркова связано с инцидентом со скорой помощью.

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. Губернатор потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных.

В Омск с проверкой направлены замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Местные СМИ сообщали, что к зданию областного Минздрава привезли 70-летнюю женщину и 85-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Женщину с 81% поражения легких не принимала ни одна больница Омска, ее пытались госпитализировать с 11 часов утра.

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Замглавы омского Минздрава отстранили от должности после "митинга скорых"

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Теги: омск, скорая помощь, коронавирус, минздрав



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