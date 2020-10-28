Мурашко отправил проверку в Омск после скандала со скорыми

В Омск с проверкой направлены замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Напомним, две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести "тщательную проверку" организации оказания медпомощи в регионе, передает ТАСС. Он также добавил, что в условиях высокой нагрузки на сеть все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда.

Инцидент произошел 27 октября вечером. К зданию областного минздрава подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, и включили сигнализацию.

По данным местных СМИ, к зданию областного Минздрава привезли 70-летнюю женщину и 85-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Женщину с 81% поражения легких не принимала ни одна больница Омска, ее пытались госпитализировать с 11 часов утра.