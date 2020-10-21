21 Октября 2020
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Политика В России Москва
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

Госдума во втором чтении приняла закон "О Конституционном суде" с поправкой об особом мнении

Госдума во втором, основном чтении приняла конституционный закон "О Конституционном суде". Ко второму чтению в законопроекте появилась важная поправка, которая тоже была принята: сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили запретить публиковать особое мнение несогласных с решениями КС судей.
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Другие положения законопроекта предполагают, что количество судей сократится с 19 до 11, а президент страны получает право увольнять судей КС. Многие эксперты и парламентарии увидели в этом нарушение основного принципа государственного устройства о разделении ветвей власти.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен на следующей неделе.

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Госдума во втором чтении приняла закон "О Конституционном суде" с поправкой об особом мнении

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Теги: конституционный суд, павел крашенинников, госдума, особое мнение



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