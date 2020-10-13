Новый закон о Конституционном суде противоречит принципу разделению властей - Рашкин

Все фракции Госдумы, кроме КПРФ, поддержали поправки в закон о Конституционном суде. Коммунистов не устроило сразу несколько пунктов из поправок, например, сокращение количества судей до 11 человек, а также право президента снимать судей с должности.

"Сокращается количество судей до 11 человек – у нас что, плюс еще семь судей не может прокормить страна? Для чего это делается? Чтобы уменьшить вероятность обсуждения и увеличить вероятность давления. Президент может увольнять судей – это противоречит принципу разделения властей! Во всех странах высшие судьи защищены от исполнительной власти – никто, кроме них самих и смерти не могут снять их с поста. Механизм защиты от политики суда нарушается. Это приведет к политизации суда и подчинению суда Владимиру Путину", - заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.