13 Октября 2020
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Политика В России Москва
(2005) | Фото: www.ksrf.ru

Новый закон о Конституционном суде противоречит принципу разделению властей - Рашкин

Все фракции Госдумы, кроме КПРФ, поддержали поправки в закон о Конституционном суде. Коммунистов не устроило сразу несколько пунктов из поправок, например, сокращение количества судей до 11 человек, а также право президента снимать судей с должности.

"Сокращается количество судей до 11 человек – у нас что, плюс еще семь судей не может прокормить страна? Для чего это делается? Чтобы уменьшить вероятность обсуждения и увеличить вероятность давления. Президент может увольнять судей – это противоречит принципу разделения властей! Во всех странах высшие судьи защищены от исполнительной власти – никто, кроме них самих и смерти не могут снять их с поста. Механизм защиты от политики суда нарушается. Это приведет к политизации суда и подчинению суда Владимиру Путину", - заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

 

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Новый закон о Конституционном суде противоречит принципу разделению властей - Рашкин

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Теги: конституционный суд, валерий рашкин, поправки в конституцию



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