Клишас считает, что особое мнение судей КС "подрывает авторитет судебной власти"

Автор поправки в закон о Конституционном суде России Андрей Лишас объяснил, зачем нужно фактически лишать судей КС возможности выразить несогласие в особом мнении. Напомним, согласно новой редакции, предлагаемой сенатором, закона особое мнение судей не будет приобщаться к делу и не будет публиковаться.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству считает, что публичная критика решений Конституционного суда его же членами "подрывает авторитет судебной власти", передает РИА Новости.

Ранее внесенный президентом законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Теперь к нему готовят поправки, которые будут рассматривать во втором чтении.

"С учетом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан", — заявил Клишас.