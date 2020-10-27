27 Октября 2020
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Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

"Особое мнение? Давайте потом": Госдума приняла законопроект о Конституционном суде

Госдума приняла во вторник, 27 октября, федеральный конституционный закон "О Конституционном суде". Он был внесен президентом для гармонизации с обновленной Конституцией России.
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Как и в предыдущем чтении, против голосовали коммунисты. Другие партии голосовали "за", но все, кроме "Единой России", высказались против поправки Крашенинникова-Клишаса, которая фактически отменяет особое мнение судей КС.

"КС не просто орган госвласти. Члены его – не просто чиновники. Они – лица с безупречной репутацией. Рассмотрение в КС очень часто похоже на научную дискуссию. Не совсем понятно, почему мнение отдельно взятого судьи не может быть доступна для общественности, если КС работает на принципах открытости и гласности. К сожалению, эта поправка прошла", - обозначил позицию фракции представитель ЛДПР.

В "Единой России" считают иначе: "Речь идет о том, чтобы особого мнения не было до принятия решения. Ничто не должно мешать членам КС принимать решения, особенно отдельное мнение некоторых судий. Особое мнение - давайте потом".

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"Особое мнение? Давайте потом": Госдума приняла законопроект о Конституционном суде

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Теги: конституционный суд, павел крашенинников, госдума, особое мнение



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