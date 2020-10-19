Судьям КС запретят любую критику решений КС и обнародование особого мнения

Судьям Конституционного суда (КС) запретят критиковать в любой форме решения КС, а также обнародовать особое мнение по этому поводу. Об этом говорится в поправке, которую рекомендовал принять ко второму чтению президентского законопроекта о КС комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает txt.newsru.com.

Авторами поправки являются печально известные законопроектом об экспресс-судах по отобранию детей глава комитета Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Согласно поправке, судьи могут высказать особое мнение и письменно изложить его. Оно приобщается к протоколу заседания КС, но обнародовать его нельзя ни в какой форме, а также упоминать о нем и ссылаться на него. В настоящее время судья, не согласный с решением суда, может изложить свое мнение, который публикуется вместе с решением. Юридической силой оно не обладает, но имеет некоторый моральный вес.

Также из законопроекта изъято условие, что главой КС может стать только кто-то из действующих судей КС. Президент может назначить на эту должность любого, кто отвечает соответствующим требованиям. Как и отстранить любого из судей.

Законопроект о КС был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным 22 сентября. 13 октября был принят в первом чтении. Он предполагает сокращение количества судей КС с 19 до 11.