21 Октября 2020
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Политика В России Крым
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Корпорацию развития Крыма возглавил бывший украинский чиновник, выступавший против "аннексии"

Корпорацию развития Республики Крым возглавил 40-летний Дмитрий Ворона - бывший украинский чиновник, который ранее выступал против "аннексии Крыма Россией" и "оккупации Донбасса". Об этом пишет EADaily.

Ворона - бывший замминистра внутренних дел Украины, руководитель миграционной службы, замминистра юстиции. Теперь на него возложена задача "продвижения Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности".

В 2016 году он поздравлял украинцев в Facebook с днем независимости и сожалел об "утрате территориальной целостности", возмущался "аннексией Крыма" и "оккупацией Донбасса". В поздравлении с днем украинской конституции в 2017 году призывал жить в соответствие с принципами "революции достоинства" - переворота 2014 года.

Сейчас Facebook Вороны недоступен.

Напомним, замглавы Симферопольского района Крыма стал Владимир Боделан - бывший глава одесского управления украинской службы по чрезвычайным ситуациям и соучастник сожжения заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года.

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Корпорацию развития Крыма возглавил бывший украинский чиновник, выступавший против "аннексии"

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Теги: Крым, Украина



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