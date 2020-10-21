"Не первый и не последний случай". Эксперт - о назначении "единоукраинца" на важный пост в Крыму

Корпорацию развития Республики Крым возглавил бывший украинский чиновник Дмитрий Ворона, который ранее выступал против "аннексии Крыма Россией" и "оккупации Донбасса". А замглавы Симферопольского района Крыма недавно стал Владимир Боделан - бывший глава одесского управления украинской службы по чрезвычайным ситуациям и соучастник сожжения заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Член генерального совета "Партии Дела" Владимир Орлов пояснил Накануне.RU, что многие "единоукраинцы" были перемещены со своих должностей на более низкие, однако некоторые успели "перекраситься" и занять руководящие посты. Таким, судя по всему, и стал 40-летний Дмитрий Ворона, который ранее поздравлял украинцев в Facebook с днем независимости и сожалел об "утрате территориальной целостности". Теперь на него возложена задача "продвижения Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности".

Владимир Орлов напоминает, что из-за санкций инвестиций регион, к сожалению, не получает, и даже большие игроки типа "Сбербанка" туда не заходят.

Тем не менее после того, как "всплыла" подобная информация, скорее всего, чиновника могут сменить. Это не намеренное решение, а скорее недосмотр, хоть и не первый и не последний, уверен Орлов:

"Да, их в какой-то мере перетряхнули, поменяли, но так или иначе на третьих ролях, на вторых они там все еще присутствуют. Партии, которые были там во время Украины, они же никуда не делись – люди же там находятся. Да, они "перекрасились". В этом нет ничего удивительного, что всплывают такие "кандидаты в чиновники", желающие поруководить бюджетными деньгами Российской Федерации. Я думаю, что таких новостей будет еще много".