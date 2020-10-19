Заместителем главы Симферопольского района Крыма назначен соучастник "Одесской Хатыни"

Заместителем главы Симферопольского района Крыма стал Владимир Боделан - бывший глава одесского управления украинской службы по чрезвычайным ситуациям и соучастник сожжения заживо людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Как пишет газета "Завтра", Боделан полчаса не пускал пожарные машины к горящему Дому профсоюзов, когда там сжигали людей, о чем свидетельствуют общедоступные аудиозаписи. Об этом также говорится в заключении комиссии Верховной рады, которая решила повесить собак на местные власти, чтобы отвести вину от нацистов-бандеровцев. Позже Боделан говорил, что почти 50 человек погибли не от огня.

Политолог, востоковед, активист "Куликов поля" Игорь Дмитриев отмечает, что Боделан из "Партии регионов", он сын бывшего губернатора и мэра города, "запомнившегося только дерибаном госсобственности и войной с другим мэром, еще более гадким и проукраинским Эдуардом Гурвицем". После переворота 2004 года Боделан-старший жил в России, но после избрания Виктора Януковича в 2010 году вернулся, а его сын получил назначение Одесское управление МЧС, хотя ранее никогда не был связан с этой службой. И 2 мая 2014 года он просто струсил, так как умел только "стричь себе бабло".

"Если в России такие бестолковые персонажи занимают административные должности, то это плохой звоночек. И ладно они просто коррупционеры - это не самое страшное, но представьте, что в тяжелый момент для страны такие мерзкие типы, как Боделан, разбегутся и кинут всех", - написал Дмитриев.

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что Боделана тогда не тронули, хотя в Одессе тогда сняли почти всех. Его уволили аж в сентябре, когда всплыла скандальная аудиозапись, доказывающая его зловещую роль в трагедии.

Сам Боделан заявляет, что его семья тесно связана с Россией и он уже четыре года живет в России и находится на госсужбе, а его совершенно безосновательно "приписали к бандеровцам". Здесь он, правда, передергивает: бандеровцем его никто не называл, его обвиняют "всего лишь" в том, что он из трусости поспособствовал сожжению в Одессе людей, протестовавших против антироссийского переворота.

Глава Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов тоже заступился за своего нового зама и заявил, что он ни в чем не виноват.

Журналист Андрей Медведев пишет, что назначение Боделана - это удар по доверию к государству.