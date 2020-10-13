Дело может развалиться: помощница депутата Мосгордумы Шереметьева дала показания в суде

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев. (2020) | Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Дело может развалиться: помощница депутата Мосгордумы Шереметьева дала показания в суде

Депутаты Мосгордумы рассказали, как идет процесс по делу их коллеги, представителя КПРФ в городском парламенте Олега Шереметьева. Ему вменяют мошенничество. По версии следствия, Шереметьев незаконно назначил своей помощнице премии, а потом присваивал их себе. Но теперь выясняется, что нарушителями, скорее, являются сотрудники аппарата думы. По крайней мере, об этом свидетельствуют показания помощницы, по сообщению которой и возбудили уголовное дело.

Замоскворецкий районный суд Москвы назначает заседания по делу уже третий день подряд. "Судья назначает заседания на каждый день, демонстрируя сверхскорость, откладывая остальные дела. Процесс явно имеет политический заказ. Единороссам нужно как можно быстрее ослабить оппозицию путем лишения депутатского статуса Шереметьева", - считает коллега Шереметьева по фракции Евгений Ступин.

Депутат МГД от "Справедливой России" Михаил Тимонов написал в Telegram-канале, что у помощницы Шереметьева в суде показания расходятся с теми, что она давала на следствии. Если так пойдет дальше, то дело может просто развалиться или по нему будет меняться статус фигурантов. Например, помощница показала, что нарушения были и со стороны бухгалтерии думы. "Мы вам будем выписывать фонд (фонд на премирование – прим. ред.) помощников депутата Шереметьева, а депутат будет его распределять" - так, со слов Кузнецовой (помощницы Шереметьева – прим. ред.) было ей сказано сотрудником бухгалтерии МГД при оформлении [выплат]", - пишет Тимонов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело может развалиться: помощница депутата Мосгордумы Шереметьева дала показания в суде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег шереметьев, суд, мошенничество, замоскворецкий суд, показания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.10.2020 11:48 Мск В Москве начинается суд над депутатом Мосгордумы Шереметьевым
Ранее 21.08.2020 14:15 Мск Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева на два месяца поместили под домашний арест
Ранее 20.08.2020 09:09 Мск Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети