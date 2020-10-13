Дело может развалиться: помощница депутата Мосгордумы Шереметьева дала показания в суде

Депутаты Мосгордумы рассказали, как идет процесс по делу их коллеги, представителя КПРФ в городском парламенте Олега Шереметьева. Ему вменяют мошенничество. По версии следствия, Шереметьев незаконно назначил своей помощнице премии, а потом присваивал их себе. Но теперь выясняется, что нарушителями, скорее, являются сотрудники аппарата думы. По крайней мере, об этом свидетельствуют показания помощницы, по сообщению которой и возбудили уголовное дело.

Замоскворецкий районный суд Москвы назначает заседания по делу уже третий день подряд. "Судья назначает заседания на каждый день, демонстрируя сверхскорость, откладывая остальные дела. Процесс явно имеет политический заказ. Единороссам нужно как можно быстрее ослабить оппозицию путем лишения депутатского статуса Шереметьева", - считает коллега Шереметьева по фракции Евгений Ступин.

Депутат МГД от "Справедливой России" Михаил Тимонов написал в Telegram-канале, что у помощницы Шереметьева в суде показания расходятся с теми, что она давала на следствии. Если так пойдет дальше, то дело может просто развалиться или по нему будет меняться статус фигурантов. Например, помощница показала, что нарушения были и со стороны бухгалтерии думы. "Мы вам будем выписывать фонд (фонд на премирование – прим. ред.) помощников депутата Шереметьева, а депутат будет его распределять" - так, со слов Кузнецовой (помощницы Шереметьева – прим. ред.) было ей сказано сотрудником бухгалтерии МГД при оформлении [выплат]", - пишет Тимонов.