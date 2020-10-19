С приговором Шереметьеву торопятся, чтобы скорее провести довыборы?

Депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева после вступления приговора в законную силу могут лишить мандата. Об этом рассказал его коллега по фракции Евгений Ступин.

"Ему запросили четыре года условно с испытательным сроком пять лет. И компенсацию якобы ущерба - там не круглая сумма, что то около двух миллионов ста тысяч рублей. Почему так быстро? Потому что его хотят как можно быстрее лишить депутатского мандата и исключить из политической жизни города", - рассказал Накануне.RU коллега Шереметьева Евгений Ступин.

Он предполагает, что вскоре могут пройти довыборы, а место Шереметьева может занять некто, чья кандидатура выгодна заказчикам этого дела.

Напомним, оппозиционного депутата задержали в конце августа по делу, построенному исключительно на показаниях его уволенной помощницы. Олега Шереметьева задержали в шесть утра словно опасного преступника и поместили под домашний арест. Судя по всему, следствие игнорирует доводы защиты, однако у него ещё сохраняется возможность подать апелляцию.