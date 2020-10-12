В Москве начинается суд над депутатом Мосгордумы Шереметьевым

В Замоскворецком суде Москвы сегодня начнется рассмотрение дела депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Его обвиняют в мошенничестве на два миллиона рублей.

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В августе суд отправил Шереметьева под домашний арест до 18 октября. Учитывая, что процесс только начинается, срок заключения может быть продлен.

Между тем, на первое заседание суда прибыли не только журналисты, но и несколько коллег Шереметьева из числа оппозиционных депутатов - Локтев, Ступин, Тимонов, Шувалова, Янчук. Также поддержать депутата пришли гражданские активисты и мундепы.

Следствие считает, что Шереметьев "имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение" в конце 2019 – начале 2020-го каждый месяц подавал в аппарат думы документы на премирование своего помощника. Суммы, якобы, составляли от 350 до 600 тыс. руб. По мнению следователей, Шереметьев сообщал "заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению".

СКР полагает, что Шереметьев нанес бюджету Москвы материальный ущерб в размере более 2 млн руб.

Коллега Шереметьева по партии и фракции Екатерина Енгалычева в интервью Накануне.RU рассказала, что премии помощнице депутата могли начисляться с ведома руководства МГД или аппарата думы, и оппозиционера таким образом просто подставили: "Когда была закрыта дума (удаленная работа – прим. ред.) бухгалтерия всем помощникам сообщила, что, оказывается, можно просто по телефону сказать или по электронной почте прислать — кто, кого и как премирует. Я сама удивилась, когда даты уж прошли этому, и своим помощникам говорила: "А что вы мне ведомость не несёте, подписать же надо?" На что они говорят: "А в этот раз не надо". Она рассказала, что Шереметьев, заметив ситуацию с неправомерным назначением премий, написал служебную записку с требованием провести проверку.

"Как правило, без поддержки на такие дела люди не идут. Посмотрите, как Шереметьев критиковал власть, "ЕР", Шапошникова — нашего миллиардера. Он голосовал против бюджета города Москвы, против принятия отчёта мэра Москвы, против обнуления Конституции. Это действительно яркий представитель настоящей оппозиции", - считает Енгалычева.

Шереметьев входит в группу оппозиционных депутатов, которые в конце весенней сессии Мосгордумы пытались вынести вотум недоверия председателю парламента Алексею Шапошникову (но у них не получилось). Также они инициировали проверку декларации о доходах Шапошникова, но специальная комиссия (возглавляемая самим Шапошниковым) нарушений не нашла.