19 Октября 2020
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Политика В России Москва
Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев. (2020) | Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Депутату МГД Шереметьеву запросили "условку" и штраф в 2 млн

В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходит очередное заседание по делу депутата Мосгордумы от партии КПРФ Олега Шереметьева. Ранее СКР предъявил ему обвинение в мошенничестве, а сегодня стало известно, что обвинение требует для парламентария условного наказания и взыскания более 2 млн руб.

На понедельничном заседании прокуратура заявила гражданский иск – по ущербу, причиненного, по мнению обвинения, субъекту РФ. Защита Шереметьева протестовала против приобщения иска к делу, но протест остался без удовлетворения.

На прошлой неделе суд допрашивал свидетелей, главным свидетелем обвинения стала помощница Шереметьева. Именно она написала заявление, в котором обвинила шефа в назначении необоснованных премий, которые, якобы, он требовал отдавать ему. Правда, показания свидетельницы в суде и на следствии сильно отличались. По последней ее версии вопросы скорее возникают к аппарату и бухгалтерии Мосгордумы, выплачивавшей премии. Шереметьев вину не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.

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Депутату МГД Шереметьеву запросили "условку" и штраф в 2 млн

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Теги: олег шереметьев, суд, мошенничество, замоскворецкий суд, обвинение



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Развитие сюжета:

Ранее 19.10.2020 16:53 Мск С приговором Шереметьеву торопятся, чтобы скорее провести довыборы?

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