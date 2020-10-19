Депутату МГД Шереметьеву запросили "условку" и штраф в 2 млн

В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходит очередное заседание по делу депутата Мосгордумы от партии КПРФ Олега Шереметьева. Ранее СКР предъявил ему обвинение в мошенничестве, а сегодня стало известно, что обвинение требует для парламентария условного наказания и взыскания более 2 млн руб.

На понедельничном заседании прокуратура заявила гражданский иск – по ущербу, причиненного, по мнению обвинения, субъекту РФ. Защита Шереметьева протестовала против приобщения иска к делу, но протест остался без удовлетворения.

На прошлой неделе суд допрашивал свидетелей, главным свидетелем обвинения стала помощница Шереметьева. Именно она написала заявление, в котором обвинила шефа в назначении необоснованных премий, которые, якобы, он требовал отдавать ему. Правда, показания свидетельницы в суде и на следствии сильно отличались. По последней ее версии вопросы скорее возникают к аппарату и бухгалтерии Мосгордумы, выплачивавшей премии. Шереметьев вину не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.